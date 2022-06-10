Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı /10 Haziran 2022 23:55

Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Rusya Merkez Bankası’nın politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürdüğü ve bu oranın şubat ayı seviyesi ile aynı olduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 9.5’e düşürdü.

Rusya Merkez Bankası’nın, politika faizini 1.5 puan indirip yüzde 11’den yüzde 9.5’e düşürmesi, ülkede faiz oranının şubat ayı seviyesine çekilmesi anlamına geliyor.

Böylelikle ülkedeki faiz oranı, Rusya’ya Ukrayna’daki operasyonu yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasından önceki seviyesine geri çekilmiş oldu.

Rusya Merkez Bankası’nın faiz oranını yeniden düşürme kararının sebebine ilişkin, dış koşulların Rusya ekonomisini hâlâ kötü yönde etkilediği ve ekonomik faaliyetleri kısıtladığı, ancak enflasyondaki düşüşün hızlandığı belirtildi.

Ayrıca ülkedeki ekonomik faaliyetlerin Rusya Merkez Bankası’nın beklediği derecede yavaşlamadığı da kaydedildi.

Bu sırada Merkez Bankası, 2022 için senelik enflasyon beklentisini yüzde 18-23’ten yüzde 14-17’ye çekti.

Rusya Merkez Bankası, enflasyon oranının 2023’te yüzde 5-7 oranına inmesini, 2024’teyse yüzde 4’e geri dönmesini bekliyor.

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