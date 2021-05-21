Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya mesajı açıktan verdi: Türkiye'ye değil başka ülkelere gidin /21 Mayıs 2021 10:13

Rusya mesajı açıktan verdi: Türkiye'ye değil başka ülkelere gidin

Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmayan Rusya, alternatif pazarlara 500’e yakın charter uçuşu başlattı. Bu destinasyonlar arasında en çok uçuş izni alan ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

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Jale Özgentürk, Cumhuriyet gazetesindeki analiz yazısında, Rusya’da yaşayan iş insanlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Özgentürk, şunları kaydetti:

"Sorunun Covid’den çok siyasi olduğunu söylüyorlar. Türkiye’ye yasak kararının Ukrayna’ya İHA satıldığı haberlerinden sonra geldiğini söyleyen bir iş insanı, Rus turistin talepleri artsa da hükümet tarafından 'plan yapmayın' uyarısıyla karşılaştığını anlatıyor. Yorumu şöyle:

'Yasak salgınla ilgili olmaktan çok biraz cezalandırma olarak görünüyor. Buradaki yorumlar bu yönde.'

Türkiye’ye uçuşları durduran Rusya, dün alternatif pazarlara 500’e yakın charter uçuşu başlattı. Bu destinasyonlar arasında en çok uçuş izni alan ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Verilen izinle, yaz tatili için Rusya’nın yaklaşık 20 bölgesinden yurtdışına uçuşlar olacak.

Rusya’dan inceleme yapmak için bu hafta bir heyet gelecek. Türk turizmciler hâlâ umutlarını korumak istiyor. Tek umut dayanma gücü kalmayan Rus turizm şirketleri ile halkın Türkiye’ye gelme talebiyle yaratılacak baskıda. Bunun da 30 Haziran’dan önce olması beklenmiyor. Turizmde kredi ötelemelerinin, kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği haziran da gelir açısından kaybedilmiş görünüyor!

Turizmci entübe, yoğun bakımdan çıkar mı bilinmiyor!"
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