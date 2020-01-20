Rusya, Milli Refah Fonu'nda artırmaya gitti

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından izah eden verilere göre, ülkenin Milli Refah Fonu 2019'da bir evvelki seneye mukayese et yüzde 92,5 artarak 7,7 trilyon rubleye (takriben 126,2 milyar dolar) çıktı.







Milli Refah Fonu'nda döviz yatırımlarının hissesi yüzde 46 düzeyinde bulunuyor. Fondaki döviz hisseninde doların hissesi ise yüzde 45 düzeyinde. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolyçev, bir müddet önce yaptığı izahta, jeopolitik rizikolar hasebiyle 2020'de Milli Refah Fonu'nda doların hissesinin düşürüleceğini dile getirmişti.