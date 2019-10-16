Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Mınbiç'te ilk kez devriye yaptı /16 Ekim 2019 15:10

Rusya Mınbiç'te ilk kez devriye yaptı

Rusyalı yetkili: Rusya bayrağı görüldüğünde, çatışmalar kendiliğinden duruyor. Türkiyeliler de, Kürtler de bize zarar vermek istemiyor.

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Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rusya askeri polisinin Mınbiç'te ilk kez devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Safarov, Rus askeri polisinin ABD'nin çıkıp Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Mınbiç'te ilk devriyesini gerçekleştirdiğini belirtti.

Mınbiç ve kırsalındaki devriye faaliyetinin üç saatten fazla sürdüğünü ifade eden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

Safarov, "Rusya bayrağı görüldüğünde, çatışmalar kendiliğinden duruyor. Türkiyeliler de, Kürtler de bize zarar vermek istemiyor" diye ekledi.
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