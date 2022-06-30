Rusya, Mısır'dan izni aldı: Çalışmalar başlıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni verdiğini belirtti. Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni verdiğini belirtti.





Rosatom’un basın açıklamasında, “Sami Şaban başkanlığındaki ENRRA Yönetim Kurulu, El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni vermeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.





ENRRA uzmanlarının, nükleer santralin yapılacağı yeri birkaç kez denetlediğini ve 'insanlara, çevreye ve malvarlığına hiçbir tehdit tespit etmediği', bu nedenle izin verme kararı alındığı kaydedildi.





ENRRA, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 9’unu nükleer santralle karşılamayı planladıklarını duyurdu.







