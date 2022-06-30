Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Mısır'dan izni aldı: Çalışmalar başlıyor /30 Haziran 2022 00:04

Rusya, Mısır'dan izni aldı: Çalışmalar başlıyor

Türkiye'de de Mersin Akkuyu'da nükleer enerji santrali yapımını üstlenen Rusya yönetiminin benzer bir proje için Mısır'da da çalışmalar yürütmeye hazırlandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni verdiğini belirtti.

Rosatom’un basın açıklamasında, “Sami Şaban başkanlığındaki ENRRA Yönetim Kurulu, El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni vermeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.

ENRRA uzmanlarının, nükleer santralin yapılacağı yeri birkaç kez denetlediğini ve 'insanlara, çevreye ve malvarlığına hiçbir tehdit tespit etmediği', bu nedenle izin verme kararı alındığı kaydedildi.

ENRRA, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 9’unu nükleer santralle karşılamayı planladıklarını duyurdu.


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