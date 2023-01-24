Samanyolu Haber /Gündem / ‘Rusya modern tarihinde hiç bu kadar şiddetli çatışmalar yaşamadı’ /24 Ocak 2023 15:42

‘Rusya modern tarihinde hiç bu kadar şiddetli çatışmalar yaşamadı’

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri harekat 335’inci güne girdi ve bin kilometreyi geçen temas hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna’daki askeri harekatta Rus ordusuna neredeyse tüm Batı’nın karşı koyduğunu, Rusya’nın modern tarihinde hiç bu kadar şiddetli çatışmalar yaşamadığını söyledi.

11 Ocak'ta Genelkurmay başkanı Valery Gerasimov’un Ukrayna'daki harekat birlikleri ortak grubunun komutanlığına atanmasının ardından ordu kademesinde önemli değişiklikler yaptı. Güney Askeri Bölge komutanlığına General Sergey Kuzovlev'in atandığını bildirdi.

Kuzovlev, yeni görevinden önce Batı Askeri Bölge komutanıydı. Batı Askeri Bölgesi’nde General Sergey Kuzovlev’dan boşalan koltuğa Korgeneral Yevgeny Nikiforov atandı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, savaş hakkındaki geniş çaplı ilk röportajını Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın kuruluşunun 260’ıncı yıldönümü münsabetiyle, ülkenin önde gelen gazetelerinden Argumentı Faktı’ye (AİF) verdi.

Cephe hattında yaşana son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Gerasimov, “Modern Rusya hiçbir zaman bu kadar yüksek düzeyde ve yoğunlukta çatışmalar yaşamadı. Ülkemize ve ordumuza bugün neredeyse tüm kolektif Batı karşı koyuyor” ifadelerini kullandı.

Durumu istikrara kavuşturmak, yeni bölgeleri korumak ve taarruza geçmek için kısmi seferberlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Genelkurmay Başkanı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böyle etkinliklerin yapılmadığını belirterek, Putin’in belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken tedbirleri aldıklarını, mevcut askeri tehditler dikkate alınarak Rusya’nın güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Rusya’daki seferberlik eğitimi sisteminin yeni modern ekonomik ilişkilere tam olarak uyarlanmadığını kabul eden Gerasimov, ‘Bu yüzden hareket başladıktan sonra her şeyi düzeltmek zorunda kaldım," diye ekledi.
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