Samanyolu Haber /Gündem / Rusya moral bozdu: Yunanistan bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır /07 Eylül 2020 10:35

Rusya moral bozdu: Yunanistan bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile ilk resmi ilişkilerin kurulmasının yıl dönümünde Yunanistan'ı "Avrupa'daki geleneksel ortağı" olarak nitelendirdi.

SHABER3.COM

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimli bir dönem yaşayan Türkiye ve Yunanistan'ın partner arayışı devam ederken Türkiye'nin son dönemde yakınlaştığı Rusya'dan moral boza açıklama geldi.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya'nın 19. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın bağımsızlığına yaptığı önemli katkı, Yunan halkı tarafından geniş çaplı bir kabul görüyor. Yunanistan 27 Aralık 1991'de Rusya'yı SSCB'nin devamı olarak tanıdı" ifadeleri kullanıldı.

6 Eylül 1828 tarihinde iki ülke arasında resmi ilişkilerin kurulduğu günün yıl dönümünde yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Atina bizim Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. İlişkimizin temeli, Rusya ve Yunanistan arasında ruhani ve kültürel medeniyet akrabalıklarından gelen karşılıklı sempatiye dayalı" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğinin gelişerek devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, yüksek etkileşim dinamiklerinin sürdürülmesi için karşılıklı çaba gösterildiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamanın devamında, bankacılık, ulaşım, nakliye, gıda üretimi ve işleme sektörünün yanı sıra inşaat ve yüksek teknolojiler, enerji ve turizm alanlarında etkileşimde bulunan iki ülke arasında 50'den fazla anlaşma imzalandığını belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya moral bozdu: Yunanistan bizim Avrupa'daki geleneksel... Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:20:14