Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Müftülüğü’nden Kur'an Festivali etkinliği /31 Mayıs 2024 12:03

Rusya Müftülüğü’nden Kur'an Festivali etkinliği

Rusya Müslümanları Ruhani liderliği ve Moskova Müftülüğü tarafından Uluslararası Kur’an festivali organize ediliyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Kurban Bayramı vesilesiyle, Moskova Merkez Camii’nde Kur’an-ı Kerim festivali ve farklı etkinlikler düzenleniyor.

Rusya Müslümanları Ruhani liderliği ve Moskova Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, Müslümanlara dini bilgiler vererek, aile konusu; çocuk eğitimi; günümüzde dini yaşantı ve başka konularda faydalı olmayı amaçlıyor.

Festival esnasında çocukların için farklı yarışmalar ve beceri etkinlikleri de planlanıyor. Moskova merkez camisi içinde ve çevre tesislerinde organize edilen Kur’an Festivali, 1 Haziran Dünya Yardıma Muhtaç çocuklar gününde başlayacak. Bu nedenle aynı zamanda festival esnasında çocuklar için yardım maksatlı kermes yapılacak. 

Çocuklar ve gençlerin yanı sıra kadınlar için de özel etkinliklerin yapılacağı festivalde, İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim hakkında panel ve söyleşiler yapılacak. Aynı zamanda önem arzeden bazı sergiler uzun süreli olarak caminin ikinci ve üçüncü katında sergilenecek.
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