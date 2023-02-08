Rusya Müslümanları Türkiye'ye yardım gönderiyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın farklı bölgelerinde yaşayan müslümanlar Türkiye’nin Güney Doğu illerinde gerçekleşen depreme duyarsız kalmadı.





Moskova Müftülüğü başta olmak üzere farklı sivil toplum kuruluşları depremzedelerin istifadesi için battaniye, ısıtıcılar, şarj aküleri, termoslar, seyyar çadırlar, uyku tulumları ve benzer temel eşyaları gönderme hazırlığını yapıyorlar.





İyilik Kervanı Yardım Vakfı, Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası mağdurlara yardımcı olmak için bir bağış kampanyası duyurdu. Vakfın başkanı ve blog yazarı Rasul Tavdiryakov, bir grup gönüllüyle birlikte yardım sağlamaya katılacağı Türkiye’nin etkilenen bölgelerine şahsen gidiyor. “Arkadaşlar, Allah'ın izniyle İstanbul'a uçuyorum. Daha sonra arkadaşlarım ve ben depremden etkilenen bölgelere gideceğiz. Gönüllü olarak yardım etmeye niyet ettik.”diye sosyal medya üzerinden bildirdi.





Gönüllüler grubunun üyelerinden biri önceki gün kurtarma operasyonlarının merkez üssünü ziyaret etti. Ona göre yıkım yaygın, insanlar içme suyuna, yiyeceğe, ilaca ve diğer temel ihtiyaç maddelerine şiddetle ihtiyaç duyuyor. Bunları satın almak için mali yardım gerektiğini açıkladı.





Moskova Müftülüğü ise yardım yeri adresi olarak Moskova’daki camileri gösterdi. Gönüllüler yardımlarını camiler üzerinden ulaştırabiliyor.