Rusya: NATO bize verdiği sözü tutmadı

Kiev'in NATO'ya alınmamasıyla ilgili garantiler hakkında konuşan Peskov, "Ukrayna egemen bir ülke ve diğer ülkelerin aksine biz, başka ülkelerin içişlerine her şeye rağmen müdahale etmiyoruz ancak yakın geçmişin tekerrür etmesi, bizim için hiç istenmeyen ve kabul edilemez bir senaryo" diye konuştu.







ABD Kongresi'nin Putin'in Mayıs 2024'ten sonra devlet başkanı olarak tanınmamasına ilişkin karar taslağını değerlendiren Peskov, bunun ABD'li Kongre üyeleri tarafından ortaya koyulan benzeri görülmemiş bir inisiyatif olduğunu söyledi.





"Her seferinde okyanusun diğer tarafından daha gülünç, daha saldırgan, daha düşmanca ve daha yıkıcı hiçbir şey gelemez diyoruz ve her seferinde yanılıyoruz" diye devam eden Peskov, söz konusu taslağın ABD'nin diğer ülkelerin işlerine resmen karıştığını gösterdiğini belirtti.





Peskov, Kongre'nin bu adımının kabul edilemez ve içişlerine müdahale olduğunu kaydederek kimin, ne zaman Rusya lideri olacağına sadece Rusların karar verebileceğinin altını çizdi.