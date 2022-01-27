Rusya-NATO krizi, Ankara'nın denge politikasını test edecek

Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie'de yayımlanan bir makalede Ukrayna sınırındaki durumdan doğan NATO-Rusya krizinin "Türkiye'nin denge politikasını test edeceği" belirtildi.











Marc Pierini tarafından kaleme alan makalede Türkiye'nin son yıllarda kritik askeri ekipmanlarından bazılarını yerel olarak üretebilecek hale geldiğine dikkat çekti. Makalede Türkiye'nin olabildiğince hızlı bir şekilde bu konuda kendi kendine yetecek hale gelmek ve bu ekipmanları uluslararası arenada etki için kullanmak istediği belirtildi.





Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA aldığına ve bunu Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kullandığına dikkat çeken Pierini, bunun Rusya'nın tepkisini çektiğini hatırlattı. Öte yandan Pierini, Türkiye'nin Ukrayna'ya Kırım konusunda da verdiği destek düşünülünce bu tür bir askeri işbirliğinin Türkiye'nin NATO üyesi olarak duruşunu güçlendirebileceğini belirtti.





Pierini, Türkiye'nin potansiyel NATO yaptırımlarına katılmasının Moskova'nın Ankara'nın pozisyonlanması konusundaki anlayışını derinden etkileyebileceğini belirtti. Akademisyen, Türkiye'nin yaptırımlara sınırlı olarak katılması veya katılmamasının da Washington'ın Türkiye'nin duruşu konusunda negatif bakış açısı yaratabileceğine dikkat çekti.





Pierini, Türkiye'nin Ukrayna krizinde Rusya karşıtı sert bir duruş sergilemesi durumunda Moskova'nın elindeki seçeneklerin şunlar olduğunu belirtti: "Ukrayna'daki Türk yapımı askeri ekipmanları hedef almak; Türkiye'ye turizm ve tarım gibi alanlarda karşı yaptırımlar uygulamak; Suriye'deki Türk askerlerine ve Türkiye sınır yakınındaki yerinden olmuş Suriyelilere yönelik daha sert bir tavır tutunmak".





Beyaz Saray, Kremlin ve Rusya arasındaki ilişkileri dengelemenin birçok uzman tarafından "Erdoğan'ın en zor sınavı" olarak nitelendirildiğini yazan Pierini, Ukrayna ve Rusya arasındaki bir çatışmanın Ankara'nın denge politikasının sorgulanmasına sebep olacağı değerlendirmesinde bulundu.