Samanyolu Haber /Gündem / Rusya NATO'ya böyle cevap verecek! /20 Mayıs 2022 13:10

Rusya NATO'ya böyle cevap verecek!

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu ve Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu duyurdu. NATO'nun genişleme hamlesine cevap vereceklerini belirten Bakan Şoygu batı Rusya'da yeni askeri üsler kurulacağını açıkladı.

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Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında Mariupol bölgesinde direnişin son kalesi olarak görülen ve uzun zamandır askerlerinin kuşatması altında olan Azovstal Çelik Fabrikası'ndan bin 900'den fazla Ukraynalı asker teslim olduğu açıklandı.

ŞOYGU AÇIKLADI: LUHANSK'TA TAM KONTROL SAĞLANMAK ÜZERE

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu bugün yaptığı açıklamada "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşu tamamlanmak üzere" sözleri ile Ukrayna'nın ayrılıkçı Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu açıkladı.

Bakan ayrıca, Moskova'nın kontrolü altındaki liman kenti Mariupol'deki  Azovstal çelik fabrikasında  bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.

NATO'YA MİSİLLEME: RUSYA ASKERİ ÜSLER KURACAK

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuruları ile ilgili tartışmalar sürerken Bakan Şoygu Moskova'nın NATO genişlemesine yanıt olarak batı Rusya'da askeri üsler kuracağını duyurdu. 

Şoygu, "Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'nde 12 askeri birlik  kurulacak." dedi.

BUGÜN 13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine Ukrayna'nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken, 13 sivil ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk'te 12 ve Hirske'de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
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