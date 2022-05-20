Rusya NATO'ya böyle cevap verecek!

Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında Mariupol bölgesinde direnişin son kalesi olarak görülen ve uzun zamandır askerlerinin kuşatması altında olan Azovstal Çelik Fabrikası'ndan bin 900'den fazla Ukraynalı asker teslim olduğu açıklandı.





ŞOYGU AÇIKLADI: LUHANSK'TA TAM KONTROL SAĞLANMAK ÜZERE





Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu bugün yaptığı açıklamada "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurtuluşu tamamlanmak üzere" sözleri ile Ukrayna'nın ayrılıkçı Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu açıkladı.





Bakan ayrıca, Moskova'nın kontrolü altındaki liman kenti Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.





NATO'YA MİSİLLEME: RUSYA ASKERİ ÜSLER KURACAK





İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuruları ile ilgili tartışmalar sürerken Bakan Şoygu Moskova'nın NATO genişlemesine yanıt olarak batı Rusya'da askeri üsler kuracağını duyurdu.



