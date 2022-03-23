Rusya ne zaman nükleer silah kullanacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine videokonferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edecek. Bir NATO yetkilisinin AFP'ye verdiği bilgiye göre Zelenskiy, NATO üyesi ülke liderlerine bir konuşma yapması için davet edildi:
"Bu, ittifakın liderlerinin Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'nın operasyonları sebebiyle Ukrayna halkının karşı karşıya kaldığı zor durumu anlatırken doğrudan dinleyebilmesi için bir fırsat olacak."
Zelenskiy'nin sözcülerinden Serhiy Nikiforov da Ukrayna Interfax ajansına, konuşmanın video formatında olacağını ancak detaylar üzerine çalışmaların hâlâ devam ettiğini söyledi: "Ukrayna da burada aktif rol oynayacak. En azından devlet başkanının hitabı olacak. Katılımın formatıyla ilgili önümüzdeki günlerde netleşecek."
"Mariupol'de hâlâ yaklaşık 100 bin kişi var"
Zelenskiy, gece yarısı Facebook hesabından yaptığı video paylaşımda da Rusya bombardımanı altındaki Mariupol'deki son durumla ilgili bilgi verdi. Tahliyelerin ardından kuşatma altındaki şehirde hâlâ 100 bine yakın kişinin bulunduğunu söyledi: "Bu insanlar insanlık dışı koşullarda, tamamen kuşatma altındalar. Yiyecek, su, ilaç yok. Sürekli bombardıman altındalar." Zelenskiy, insani koridorlardan sivillerin tahliyesinin de Rusya tarafından engellendiğini; Salı günü bu koridorlardan birinden geçen bir otobüs şoförünün ve Ukraynalı yetkililerin Rusya tarafından "rehin alındığını" söyledi:
6:14 Biden'ın Avrupa ziyaretinde Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor
ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmek için Brüksel'e gidiyor. Brüksel'in ardından Cuma günü de Polonya'nın başkenti Varşova'da olacak. Biden'a ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın Avrupa ziyareti için "Ukrayna'ya askeri desteğin bir sonraki aşamasını liderlerle görüşme fırsatı bulacak" dedi.
6:04 Pentagon: Kremlin'in nükleer seçeneği devredışı bırakmaması tehlikeli
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un "Rusya'nın varoluşuna tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceğine" dair sözlerine tepki gösterdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Moskova'dan gelen açıklamanın "tehlikeli" olduğunu söyledi:
"Bu nükleer bir gücün yapması gerektiği gibi sorumlu bir davranış değil."
Kirby, Pentagon'un şu ana kadar stratejik duruşlarını değiştirmeleri gereken bir değişiklik tespit etmediklerini ve durumu her gün yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer gücünü 27 Şubat'ta, Ukrayna işgali başladıktan günler sonra alarm durumuna getirmişti. Batılı istihbarat örgütleri, o tarihten bu yana nükleer silahların yer değiştirdiğine veya harekete geçmeye hazırlandığına dair önemli bir sinyal görmediklerini söylüyor.
5:32 Dünya Sağlık Örgütü: Ukraynalı 30 bin mülteci ciddi travma yaşıyor
Dünya Sağlık Örgütü Polonya yetkilileri, Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan kaçan yaklaşık 500 bin kişinin başta travma olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunları için desteğe ihtiyaç duyduğunu, 30 bin kişinin ise çok ciddi şekilde etkilendiğini açıkladı.
00:05 Kremlin: Ancak varoluşsal bir tehdit durumunda nükleer silah kullanılır
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın ancak varoluşuna bir tehdit durumunda nükleer silah kullanacağını söyledi. Peskov CNN televizyonunda soruları yanıtladı. Nükleer silahlara ilişkin soruyu Peskov şöyle yanıtladı:
“Bizim bir iç güvenlik konseptimiz var ve bu herkese açık. Nükleer silah kullanımının şartlarına dair her şeyi burada okuyabilirsiniz. “Yani eğer ülkeye yönelik bir varoluşsal tehdit olursa, bu konsept dahilinde, (nükleer silah) kullanılabilir” Rusya lideri Putin, 24 Şubat’taki işgalden dört gün sonra ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 4500 civarında savaş başlığı -nükleer patlamayı tetikleyen mekanizması- var.
00:00 Rus oligark Alişer Usmanov İngiltere'deki mülklerini nasıl kaçırdı?
Yaptırım kapsamında olan Rus milyarder Alişer Usmanov’un el koyulabilecek mülklerini vakıflar aracılığıyla resmi kurumlardan sakladığı değerlendiriliyor. Usmanov’un sözcüsü olan bir isim, oligarkın İngiltere’deki birçok mülkünün artık yasal sahibi olmadığını söyledi.
Forbes'a göre, Putin'in en sevdiği oligarklardan biri olduğu söylenen Alişer Usmanov, aynı zamanda dünyanın en zenginleri listesinde ve tahmini serveti 17.6 milyar dolar değerinde.
Eski bir profesyonel eskrimci olan Usmanov, AB tarafından "yetkili-iş adamı" olarak tanımlanıyor. Bunun sebebi, Putin'in ticari sorunlarını çözmesine yardımcı olduğunun düşünülmesi.
Henüz Sovyetler Birliği'nin bir parçasıyken Özbekistan'da doğan Usmanov, bugün Rusya'da devasa büyüklükte bir holding olan USM Holdings'i yönetiyor. Holding, Rusya'nın en büyük ikinci GSM ağı MegaFon da dahil olmak üzere bünyesinde madencilik ve telekom şirketlerini barındırıyor.
Usmanov'un İngiltere'de bilinen yatırımları emlak sektöründe yoğunlaşıyor.
Londra'da, şehrin merkezinde Beechwood Konağı olarak bilinen 65 milyon sterlinlik kır evinin sahibi. Google Maps kullanıcıları Rus Oligark Usmanov'un bu mülkün pin'ine Rusya'nın bombardımanla harabeye çevirdiği bina fotoğraflarını ve enkaz önündeki gözü yaşlı kadın ve çocuk fotoğraflarını eklemiş durumda.
Bununla birlikte Londra'nın hemen dışındaki Surrey'de, Sutton Place adında bir Tudor dönemi malikanesi var.
Ancak sözcü bu mülklerin vakıflara devredildiğini ve Usmanov’un bu vakıfların imtiyazlıları arasından çıktığını ve haklarını ailesine devrettiğini belirtti.
Bu yöntemle birçok oligarkın, el koyma süreçlerinden mülklerini kurtarabileceği değerlendiriliyor.