Rusya ne zaman nükleer silah kullanacağını açıkladı

Zelenskiy, gece yarısı Facebook hesabından yaptığı video paylaşımda da Rusya bombardımanı altındaki Mariupol'deki son durumla ilgili bilgi verdi. Tahliyelerin ardından kuşatma altındaki şehirde hâlâ 100 bine yakın kişinin bulunduğunu söyledi: "Bu insanlar insanlık dışı koşullarda, tamamen kuşatma altındalar. Yiyecek, su, ilaç yok. Sürekli bombardıman altındalar." Zelenskiy, insani koridorlardan sivillerin tahliyesinin de Rusya tarafından engellendiğini; Salı günü bu koridorlardan birinden geçen bir otobüs şoförünün ve Ukraynalı yetkililerin Rusya tarafından "rehin alındığını" söyledi:











6:14 Biden'ın Avrupa ziyaretinde Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor



ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmek için Brüksel'e gidiyor. Brüksel'in ardından Cuma günü de Polonya'nın başkenti Varşova'da olacak. Biden'a ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın Avrupa ziyareti için "Ukrayna'ya askeri desteğin bir sonraki aşamasını liderlerle görüşme fırsatı bulacak" dedi.





6:04 Pentagon: Kremlin'in nükleer seçeneği devredışı bırakmaması tehlikeli



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un "Rusya'nın varoluşuna tehdit durumunda nükleer silah kullanabileceğine" dair sözlerine tepki gösterdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Moskova'dan gelen açıklamanın "tehlikeli" olduğunu söyledi:



5:32 Dünya Sağlık Örgütü: Ukraynalı 30 bin mülteci ciddi travma yaşıyor



Dünya Sağlık Örgütü Polonya yetkilileri, Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan kaçan yaklaşık 500 bin kişinin başta travma olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunları için desteğe ihtiyaç duyduğunu, 30 bin kişinin ise çok ciddi şekilde etkilendiğini açıkladı.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın ancak varoluşuna bir tehdit durumunda nükleer silah kullanacağını söyledi. Peskov CNN televizyonunda soruları yanıtladı. Nükleer silahlara ilişkin soruyu Peskov şöyle yanıtladı:











Yaptırım kapsamında olan Rus milyarder Alişer Usmanov’un el koyulabilecek mülklerini vakıflar aracılığıyla resmi kurumlardan sakladığı değerlendiriliyor. Usmanov’un sözcüsü olan bir isim, oligarkın İngiltere’deki birçok mülkünün artık yasal sahibi olmadığını söyledi.

