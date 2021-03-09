Samanyolu Haber /Gündem / Rusya neden Almanya'yı hedef alıyor /09 Mart 2021 14:29

Rusya neden Almanya'yı hedef alıyor

Rusya’nın, Almanya’yı iç siyasette istikrarsızlaştırmak için manipüle etmeye yönelik girişimleri daha önceki dönemlerde de biliniyordu. Ancak bu konuda hazırlanan AB raporu, Rusya’nın Almanya üzerindeki medya yoluyla yürüttüğü çalışmaları gözler önüne serdi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilciliği (EAD) Rusya’nın 2015’ten bu yana Almanya’yla ilgili Rus medyası üzerinden 700’den fazla yalan haber yaydığını ortaya koydu. Aynı dönem içinde Fransa’ya yönelik 300’den fazla, İtalya’ya yönelik ise 170’ten fazla yalan haber yaydığı rapor edildi. Raporda Almanya’nın, Rusya’nın hedefinde ilk sırada yer almasının sebebinin AB içinde en güçlü ülke olmasıyla birlikte, Almanya’da diğer ülkelere kıyasla kamuoyunda ve bazı resmi kurumlarda Rusya’ya yönelik sıcak ve dostane yaklaşımının Rusya tarafından suistimal edildiği belirtildi. Rusya’nın bir yandan başta Almanya olmak üzere AB ülkeleriyle diyaloğa açık mesajı verirken, diğer yandan da bu ülkelerde yoğun şekilde dezenformasyon saldırıları gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

NAVALNİ’NİN EŞİ ALMAN VATANDAŞI OLMUŞ
Raporda, Rusya’nın yalan haberine örnek olarak Berlin’deki bir Rus ailenin üç çocuğunun polis zoruyla ellerinden alınmasıyla ilgili haberler gösterildi. Berlin Polisi’nin üç Rus çocuğu gençlik dairesine teslim etmek için ailenin evine yaptığı baskında, Rus anne ve babaya “Bu Navalni için” dediği iddiaları Rus basınında yer aldı. Raporda ayrıca Rus medyasında yargılanıp mahkûm edilen muhalif Aleksey Navalni’nin eşinin talimat almak için Almanya’ya geldiği iddialarının yer aldığı da belirtildi. Rus medyasının yayınladığı sahte belgeyle Navalni’nin eşinin Alman vatandaşı olduğu da iddia edildi.
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