Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 Aero India 2025’de

Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi (OAK), Su-57’nin fuarda büyük ilgi gördüğünü açıkladı.



Su-57’nin ihracat modeli, Kasım 2024’te Airshow China 2024 etkinliğinde ilk kez uluslararası arenada tanıtılmıştı. Rusya’nın açıklamalarına göre, ilk ihracat sözleşmesi Kasım 2024’te imzalanmış olsa da alıcı ülke açıklanmadı.



Uzmanlara göre, Su-57 satın alacak ülkenin bazı kriterlere uyması gerekiyor: Maddi Gücünün olması gerekiyor, çünkü 5. nesil savaş uçakları oldukça pahalı; Batı’nın ve özellikle ABD’nin siyasi baskısına dayanabilecek, bağımsız bir dış politika izleyen bir ülke olmalıdır.



Hindistan’a Geri Dönüş Sinyali



Hindistan, 2018 yılında Su-57 projesinden çekilmiş ve uçağın radar izi ve gizlilik teknolojilerinin beklentilerini karşılamadığını açıklamıştı. Ancak, Rusya Hindistan ile iş birliğine yeniden açık olduğunu belirtiyor. Federal Askeri-Teknik İş Birliği Servisi (FSVTS) Başkan Yardımcısı Mihail Babiç, Rusya’nın Hindistan ile Su-57 konusunda yeniden iş birliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.



Öte yandan, Hindistan Havacılık Limited Şirketi (HAL) içinden isimsiz bir yetkili, “Eğer hükümetimiz ve alıcılarımız isterse, Su-57 projesini yeniden değerlendirebiliriz” dedi. Bu açıklama, Hindistan’ın Rus savaş uçağına yönelik kapıyı tamamen kapatmadığını gösteriyor.