Rusya’nın altyapı saldırılarına Ukrayna karşılık verecek!

Yermak, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, "Rusya, Ukrayna altyapısına yönelik saldırıların bir yanıtı olacağını ve onların altyapısının da yıkılacağını anlamalı" ifadelerini kullandı.





Yermak, aynı zamanda, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılması gerektiğini de vurguladı.





Rusya'dan Sert Yanıt: "Enerji Altyapısına Saldırılara Ağır Yanıt Verilecek"





Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları düzenlediğini savaş şartları olarak defalarca açıkladı. Bakanlık, saldırıların yalnızca Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine yönelik olduğunu vurguladı.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacağını tehdit etmişti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Kiev'in enerji altyapısına yönelik saldırılarını artık tolere etmeyeceklerini ve ağır yanıt vereceklerini belirtmişti.





Bu saldırılar üzerine Ukrayna şehirleri, düzenli olarak su ve enerji kesintileriyle karşı karşıya kalıyor. Yetkililer, kritik altyapıda hasarlar olduğunu bildiriyor. Örneğin, 8 Ekim'de Sumı bölgesinin bir kısmı elektriksiz kaldı. Sumı Belediye Başkanı Aleksandr Lısenko, Telegram kanalında patlamalar olduğunu duyurmuştu. 9 Ekim gecesi ise Odessa ve Sumı'da patlamalar duyuldu.