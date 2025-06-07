Rusya’nın amacı Odessa’ya kadar varmak mı?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna ile Moldova arasında sınır bölgesinde bulunan Özerk Transdinyester’de Rus güçleri bin 500 personelden oluşuyor. Ancak Rusya’nın on bine çıkarmayı planladığı ortaya çıktı.





Transdinyester'in coğrafi konumu, Rusya'nın buradaki askeri varlığını artırması halinde Ukrayna'nın kritik liman kenti Odesa'nın kuzeyden kuşatılma riskini beraberinde getiriyor.





Askeri uzmanlar, bölgenin Rusya için bir "sıçrama tahtası" olarak kullanılabileceğini ve Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarındaki savunma hatlarının zorlanabileceğini ifade ediyor. Ayrıca uzmanlar, asker sayısının bu derece artırılmasının bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceğine dikkat çekiyor.





Financial Times'ın (FT) edindiği bilgilere göre, Moldova Başbakanı Dorin Recean, bu hamlenin "Ukrayna'nın güneyi ve NATO güvenliği için benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturacağı" uyarısında bulundu.





Planın, Moldova'da Rusya yanlısı bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda resmiyet kazanabileceği belirtiliyor. Transdinyester'deki mevcut Rus askerleri, resmi olarak "barış gücü" statüsünde konuşlanmış durumda.





NATO'nun Doğu Kanadında Gerilim Artıyor





Moldova'nın AB üyelik müzakerelerine başlamasıyla birlikte bölgedeki gerilim daha da tırmanmış durumda. Rusya'nın bu hamlesi, NATO üyesi Romanya'nın sınırına yakın bir noktada askeri varlığını artırması anlamına geliyor. Moldova yetkilileri, Rusya'nın "bölgedeki Rus nüfusunun güvenliği" gerekçesini öne sürerek askeri varlığını meşrulaştırmaya çalıştığını savunuyor.





Transdinyester, Sovyetlerin dağılmasından bu yana Rusya'nın askeri varlığını sürdürdüğü bir bölge olarak biliniyor. Avrupa'nın en büyük cephane depolarından birine ev sahipliği yapan bölge, stratejik önemini koruyor.





Moldova hükümeti uzun süredir Rus askerlerinin çekilmesini talep ederken, Moskova'nın bu son hamlesi bölgedeki gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıyor.