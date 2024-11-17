Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın Avusturya’ya gaz akışı kesildi /17 Kasım 2024 14:11

Rusya’nın Avusturya’ya gaz akışı kesildi

Avusturya’ya yapılan Rus gazı akışı tamamen durduruldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Avusturya’nın doğalgaz düzenleyici kurumu E-Control, enerji şirketi OMV’nin, Cumartesi günü sabah saat 6.00’dan (TSİ 8.00) itibaren Rus Gazprom şirketinden gaz almayı durdurduğunu duyurdu.

E-Control’den yapılan açıklamada, gaz tedarikinin kesilmesinin Avusturya’daki gaz fiyatlarını veya tüketicilere yönelik gaz tedarikini etkilemediği belirtildi. Ülkeye diğer tedarikçilerden gaz sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Gazprom ve OMV arasında anlaşmazlık

Avusturya enerji şirketi OMV, 15 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gazprom Export’un 16 Kasım itibarıyla Avusturya’ya gaz tedarikini durdurmasının beklendiğini ifade etmişti.

Bu durum, Gazprom ile OMV arasında uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlıkların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. 13 Kasım’da OMV, Almanya’ya gaz tedarikiyle ilgili davanın kendi lehine sonuçlandığını duyurmuş ve uluslararası tahkimin, Avusturya’ya yapılan tedarik anlaşması kapsamında 230 milyon euro artı faiz ve masrafların Gazprom tarafından karşılanmasına hükmettiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’nın Avusturya’ya gaz akışı kesildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:27