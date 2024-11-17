Rusya’nın Avusturya’ya gaz akışı kesildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Avusturya’nın doğalgaz düzenleyici kurumu E-Control, enerji şirketi OMV’nin, Cumartesi günü sabah saat 6.00’dan (TSİ 8.00) itibaren Rus Gazprom şirketinden gaz almayı durdurduğunu duyurdu.





E-Control’den yapılan açıklamada, gaz tedarikinin kesilmesinin Avusturya’daki gaz fiyatlarını veya tüketicilere yönelik gaz tedarikini etkilemediği belirtildi. Ülkeye diğer tedarikçilerden gaz sevkiyatının devam ettiği bildirildi.





Gazprom ve OMV arasında anlaşmazlık





Avusturya enerji şirketi OMV, 15 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gazprom Export’un 16 Kasım itibarıyla Avusturya’ya gaz tedarikini durdurmasının beklendiğini ifade etmişti.





Bu durum, Gazprom ile OMV arasında uzun süredir devam eden hukuki anlaşmazlıkların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. 13 Kasım’da OMV, Almanya’ya gaz tedarikiyle ilgili davanın kendi lehine sonuçlandığını duyurmuş ve uluslararası tahkimin, Avusturya’ya yapılan tedarik anlaşması kapsamında 230 milyon euro artı faiz ve masrafların Gazprom tarafından karşılanmasına hükmettiğini açıklamıştı.