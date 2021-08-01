Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı /01 Ağustos 2021 17:35

Rusya’nın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’ne, Rus milletvekili Jirinovskiy’in Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı protesto notası verdi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR)  Başkanı Vladimir Jirinovskiy’in 30 Temmuz Cuma günü Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamasında, Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’nin protesto notasını vermek üzere bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Rus milletvekilinin gayri etik davrandığını ve sözlerinin Rusya ve Azerbaycan arasındaki 'dostluk ve stratejik ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedilirken Jirinovskiy’in açıklamaları, 'sorumsuzca ve kışkırtıcı' olarak nitelendirildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Liberal Demokrat Partisi kurucu başkanı Vladimir Jirinovski, katıldığı bir podcast sırasında Azerbaycan ile ilgili skandal sözlere imza atmıştı. Yayında Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafa neden müdahale etmesi gerektiği sorusunu yanıtlayan Rus politikacı, Güney Kafkasya'yı, Rusya'nın etki alanı olarak nitelendirmiş ve "Rus İmparatorluğu ile Sovyetler Birliği'nin tüm topraklarına geri dönülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında da skandal sözler sarfeden Jirinovski, Azerbaycan makamları tarafından sert sözlerle eleştirildi.
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