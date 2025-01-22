Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın bütçe açığında askeri harcamalar ana madde /22 Ocak 2025 10:41

Rusya’nın bütçe açığında askeri harcamalar ana madde

Rusya’nın bütçe açığı 2024 yılında 3,49 trilyon ruble (34,5 milyar dolar) olarak kaydedildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı, 2024 yılı bütçe performansına ilişkin önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin bütçe açığı 2024 yılında 3,49 trilyon ruble (yaklaşık 34,5 milyar dolar) olarak kaydedildi. 

Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023’teki 3,24 trilyon rublelik bütçe açığına kıyasla belirgin bir artış gösteriyor.

Açıklamaya göre, Rusya’nın bütçe gelirleri 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında artarak 36,7 trilyon rubleye ulaştı. Ancak bütçe giderleri, gelirlerdeki artışın üzerinde bir oranla yüzde 24,2 artış gösterdi ve toplamda 40,19 trilyon rubleye çıktı. Gelirlerdeki artışa rağmen giderlerin daha hızlı büyümesi, bütçe açığının genişlemesine neden oldu.

Uzmanlar, bütçe açığındaki artışın ana nedenlerinden biri olarak artan askeri harcamaları gösteriyor. Özellikle Ukrayna ile devam eden çatışmalar ve savunma sanayine yapılan yatırımların bütçeye olan yükü, açık üzerinde belirleyici bir faktör oldu. Askeri harcamaların yanı sıra ekonomik zorluklar ve uluslararası yaptırımların etkisiyle artan maliyetler de bütçe dengesini zorlayan unsurlar arasında yer aldı.

Mali sıkıntılar devam ediyor

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe harcamalarının yıl sonunda 41 trilyon rubleyi aşacağını tahmin ediyor.  Bu rakam, ülkenin kamu harcamalarında sürekli bir artış trendine işaret ediyor. Bütçe giderlerindeki yükselişin, savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra sosyal harcamalar ve altyapı yatırımlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

2023 yılında Rusya’nın bütçe açığı 3,24 trilyon ruble olarak kaydedilmişti. 2024 yılındaki 3,49 trilyon rublelik açık, bir önceki yıla kıyasla artış eğilimini ortaya koyuyor. Bu durum, Rusya ekonomisinin karşı karşıya olduğu mali baskıların devam ettiğine işaret ediyor.

Ekonomi uzmanları, Rusya’nın bütçe dengesindeki bozulmanın uzun vadeli etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Artan askeri harcamaların yanı sıra enerji gelirlerindeki dalgalanmalar ve yaptırımların etkisiyle kamu maliyesinin daha fazla zorlanabileceği belirtiliyor. Bu bağlamda, gelir-gider dengesini sağlamak için ek önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, mevcut durumun kontrol altına alınması ve bütçe açığının azaltılması için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini belirtti. Ancak uluslararası ekonomik koşullar ve iç dinamikler, bu hedeflere ulaşılmasında belirleyici olacak.
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