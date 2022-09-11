Rusya’nın can kayıpları ifşa oldu: 6 ayda 48 bin 759 asker öldü

Rusya-Ukrayna savaşındaki acı bilanço her geçen gün büyüyor. Rus ordusunun kayıplarına dair açıklanan rakamlar da durumu ortaya koyuyor.





Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan son açıklamada Rus ordusunun 24 Şubat-12 Ağustos döneminde Ukrayna’da toplam 43 bin 200 Rus asker etkisiz hale getirildiği iddia edilmiş Rusya tarafından bu iddia yalanlanmıştı.







BELGE UKRAYNA GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI’NI DOĞRULADI

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan sızdığı iddia edilen belge Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nı doğruladı. Belgeye göre Rus ordusunun 48 bin 759 askerini Ukrayna’da kaybettiği görüldü. 26 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan resmî belgede Rusya’nın Ukrayna’da öldürülen askerlerin ailelerine kişi başı 7.4 milyon ruble tazminat ödediği ve toplam 361.9 milyar Ruble ödeme yapıldığı belirtildi.







RUSYA ÖLEN HER RUS ASKERİ İÇİN 7.4 MİLYON RUBLE ÖDENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya’nın daha önce ölen her Rus askeri için ailelerine 7.4 milyon Ruble tazminat ödendiği açıklamıştı. Belge göre toplam 361.9 milyar Ruble tazminat ödeyen Rusya’nın basit bir hesapla 48 bin 759 askeri personeli Ukrayna’da kaybettiği ortaya çıkmış oldu.





Belgede ayrıca ödenen bu rakamın bakanlığın bütçesinin yüzde 98’ine eşit olduğu belirtilirken uzmanlar 48 bin 759 Rus askerinin arasında Luhansk ve Donetsk Cumhuriyeti askerleri ve kolluk kuvvetleri bulunmadığına, bu askerlerin de eklenmesiyle ölü sayısının çok daha fazla artacağına dikkat çekiyor.





AFGANİSTAN’DA 14 BİN 453 ASKER KAYBI OLMUŞTU

SSCB’nin 9 yıl 1 ay 19 gün süren Afganistan işgalinde ise 14.453 asker kaybı olmuştu.



