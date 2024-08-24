Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın cevabı çok sert olacak! /24 Ağustos 2024 15:10

Rusya’nın cevabı çok sert olacak!

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, bir soru üzerine Ukrayna’nın Kursk taarruzu hakkında Rusya’nın yakın zamandaki planlarını anlattı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesine saldırısına karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sert bir tepki verme kararı aldığını açıkladı.

Antonov, bu kararın arkasında, Rus topraklarına yönelik saldırılara karşı caydırıcı bir önlem alma amacı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Putin’in kararı doğrultusunda, Kursk bölgesinde yaşanan olaylardan dolayı sorumluların ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancını dile getirdi.

Büyükelçi, “Rus topraklarını işgal eden orduyu yok etme” sözü vererek, bu ordunun kesinlikle yok edileceğini ifade etti.

Antonov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Kursk bölgesine girme amacının, Rusya topraklarında bir tampon bölge oluşturmak olduğunu açıklamasının ardından, böyle bir planın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Antonov, “Rusya Federasyonu topraklarında tampon bölge olmayacak” diyerek bu tür bir girişimin imkansız olduğunu vurguladı.

ABD bu operasyondan bilgisi vardı

Büyükelçi Antonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki işgaline ilişkin olarak, ABD’nin bu operasyonda bilgi sahibi olduğunu ve Washington’un onayı olmadan böyle bir saldırının gerçekleşemeyeceğini iddia etti.

Ayrıca, Antonov, ABD’nin Ukrayna’nın saldırı planlarını bir “parmak hareketiyle” durdurabileceğini ancak böyle bir adım atmadığını söyledi.
Antonov, Rusya’nın mevcut durumla ilgili olarak ABD ile herhangi bir diplomatik temas kurmadığını belirtti.

Bu durumu tartışılacak bir konu olarak görmediklerini ve Amerikalı yetkililerin de bir temas teklifiyle Rusya’ya yaklaşmadığını kaydetti.
Büyükelçi, iki ülkenin aynı gezegende yaşamaya mahkum olduğunu ve gelecekte işbirliği umutlarının var olduğunu ifade ederken, mevcut durumda işbirliğinin sadece bazı parçalarının kaldığını kabul etti.
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