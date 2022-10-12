Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın doğal gaz için Türkiye planı /12 Ekim 2022 18:24

Rusya’nın doğal gaz için Türkiye planı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası uluslararası forumunun genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın dünya pazarlarına doğalgaz satmaya devam edeceğini, bunun için halen aktif ‘’Sibirya'nın Gücü’’, ‘’Türk Akımı’’ ve ‘’Mavi Akım’’ doğalgaz boru hatlarının bulunduğunu söyledi.

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Yeni doğalgaz projelerinden bahseden Putin, Çin’e doğalgaz tedariki yapılan ‘’Sibirya'nın Gücü’’ hattına paralel olarak ‘’Sibirya’nın Gücü- 2’’yi inşa edeceklerini söyledi. Sibirya'nın Gücü-2 gaz boru hattının ve Moğolistan'daki Soyuz-Vostok bölümünün inşaatının yakın gelecekte başlayacağını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çin ve Rusya arasında inşa edilmesi planlanan Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının Kuzey Akım 2'nin yerine geçebileceğini belirtmişti.



"Avrupa için Türkiye’de çok büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz"
Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Putin, Kuzey Akım'daki sabotaj nedeniyle kaybedilen transit gaz hacminin, Türkiye’de bir "gaz üssü" (hub) kurularak Karadeniz bölgesine aktarılabileceğini söyledi.

Putin, “Kuzey Akım boru hatları üzerinden yani Baltık Denizi üstünden gönderilemeyen gazın yerini değiştirerek Karadeniz’e yönlendirebilir ve burayı Rus gazının ana tedarik hattı hâline getirerek doğalgazımızı Avrupa’ya Türkiye üzerinden iletebiliriz. Böylelikle tabii ki ortaklarımız da bunu isterlerse Avrupa için Türkiye’de çok büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturmuş oluruz.” İfadelerini kullandı.

Ülkesinin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları üzerinden Türkiye’ye gaz tedarik etmeyi sürdürdüğü hatırlatmasını yapan Rusya lideri, söz konusu iki gaz transfer rotasının ‘ekonomik yarar ve gaz sevkiyat güvenliği seviyelerinin çok yüksek olduğu’ değerlendirmesini yaptı.

“Rusya, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa’ya enerji kaynakları tedarik etmeye hazır” ifadelerini kullanan Putin, “Bunu isteyip istemediklerine onların karar vermesi gerekiyor, top onların sahasında” diye ekledi.



Bu kış Avrupa donacak!
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, önümüzdeki kış soğuk havaların yüksek olduğu anlarda tüm Avrupa şehirlerinin donabileceğini söyledi. Rusya Enerji Haftası forumunda konuşan Miller, "Hiç kimse Avrupa'nın mevcut gaz rezervi miktarıyla kışı atlatacağını garanti edemez." dedi.

‘’Anormal soğuk havalarda günde yaklaşık 800 milyon metreküp gaz Avrupa için yeterli olmayabilir, bu tüketimin üçte biri.’’ Diyen Miller,  ‘’Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturmayı değerlendireceklerini kaydetti.’’

samanyoluhaber.com/Moskova
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