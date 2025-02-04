Rusya’nın ekonomik büyüme hızı düştü, işçi açığı arttı

Samanyoluhaber.com - Moskova





2025 yılında ülkenin ekonomik büyüme hızının üçte bir oranında yavaşlaması, yatırım artışının ise geçen yıla kıyasla dört kat azalması bekleniyor. Bu durum, Rus ekonomisinin ve komşu ülkelerin potansiyel büyüme kapasitesiyle çelişiyor. Rus ekonomistlere göre, Rusya’nın potansiyel GSYİH büyüme oranı %4,4, Kazakistan’ın %5,8, Belarus’un %4,7 ve Kırgızistan’ın %6’nın üzerinde.





Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri, ekonomik büyümelerini sürdürebilmek için iş gücü verimliliğini artırmaya odaklanıyor. Rusya Bilimler Akademisi Ulusal Ekonomi Tahmin Enstitüsü (İNTP) araştırmacısı ?lena Uzyakov’a göre, AEB ülkeleri üretkenlik artışına bağlı olarak iş gücü açığını kapatma fırsatına sahip.





2020 yılı itibarıyla Rusya’daki iş gücü verimliliği, ABD’nin yalnızca %38’i seviyesindeydi ve 2010-2021 yılları arasında ortalama %1,2’lik mütevazı bir büyüme kaydedildi. AEB ülkeleri arasında en yüksek üretkenlik seviyesine sahip olan Kazakistan’da bu oran Rusya’nın %90’ına ulaşırken, Belarus’ta %64, Ermenistan’da %56 ve Kırgızistan’da %14 seviyesinde kaldı.





Ekonomik ve sosyal istikrarsızlık endişesi





Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinden gelen iş gücü göçü açısından hâlâ önemli bir merkez olmaya devam ediyor. Ancak veriler, son yıllarda iş gücü göçünde belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor.





Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) verilerine göre, 2022 yılında AEB ülkelerinden Rusya’ya çalışmak için gelen göçmen sayısı 842 binin biraz üzerindeydi. 2019’da bu sayı 932 bin civarındaydı. Aynı dönemde, Rusya’daki net iş gücü göçü 2019’da 761 bin kişiyken, 2022’de 402 bine geriledi.





Yine de Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden iş gücü çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, küresel iş gücü üretkenliğindeki durgunluk göz önüne alındığında, bu eğilimin gelecekte ekonomik ve sosyal istikrarsızlık yaratabileceği konusunda uyarıyor.