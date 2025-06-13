Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın en fazla toprak kazanımı mayıs ayında gerçekleşti /13 Haziran 2025 12:25

Rusya’nın en fazla toprak kazanımı mayıs ayında gerçekleşti

The Wall Street Journal (WSJ), Rusya'nın Mayıs 2025'te Ukrayna'daki çatışma bölgelerinde son 2,5 yılın en büyük toprak kazanımlarını elde ettiğini bildirdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay onlarca yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, bu ilerlemenin başlıca üç cephede gerçekleştiği belirtildi: Donetsk, Sumy ve Harkov bölgeleri.

WSJ'nin görüştüğü Ukraynalı askeri yetkililer, personel yorgunluğu ve kaynak sıkıntıları nedeniyle zor durumda olduklarını itiraf etti. Konstantinovka bölgesindeki bir üst teğmen, "Bu yaz tüm cephelerde durumun kötüleşmesini bekliyoruz. Personel tükenmiş durumda. Rotasyon eksikliği var. Herkes olanakların sınırında çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gazete, bu gelişmelerin Kiev ve Moskova arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğine işaret ettiğini vurgularken, çatışmanın muhtemelen askeri yollarla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulundu. Özellikle Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Konstantinovka ve Sumi bölgelerindeki şiddetli çatışmalar dikkat çekiyor. Bir asker, Pokrovsk'ta saldırıların günün her saati devam ettiğini, Konstantinovka'nın ise hızla bir cephe hattına dönüştüğünü belirtti.
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