Rusya’nın Gazprombank kararı ve Avrupa için riskler

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD’nin Gazprombank’a yaptırım uygulaması sonrası bu kararın alınması dikkat çekti.





Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların Rus doğalgaz ödemelerini Gazprombank aracılığıyla yapma zorunluluğunu kaldıran kararnameyi imzaladı. Kararname ile ödeme sistemlerinde esneklik sağlamak hedefleniyor.





Yeni Düzenlemenin Detayları

Yabancı alıcılar, ödemelerini artık Gazprombank üzerinden değil, diğer Rus bankaları veya doğrudan tedarikçinin ruble hesabı üzerinden yapabilecek.





Alıcılar, üçüncü taraf bankalar aracılığıyla döviz bozdurarak ödeme yapabilecek. Ayrıca gaz tedarikine ilişkin borçlar, tedarikçi ile alıcı arasındaki karşılıklı taleplerin mahsup edilmesiyle tamamen veya kısmen sona erebilecek.





Fakat alıcının borcunu ruble olarak ödemesi, gaz tedarikinin yeniden başlaması için temel teşkil edecek.





Yaptırımların Etkisi

ABD, Kasım 2024 sonunda Gazprombank’a yaptırım uygulamış ve bu durum Rusya’nın enerji ticaretinde ödeme sistemlerini zorlaştırmıştı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ödeme yöntemlerinde değişiklik yapılacağını ve Türkiye ile Avrupa ülkeleriyle diyalogların sürdüğünü belirtti.





Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’nin yaptırım kararının Türkiye ekonomisine zarar verebileceğini vurguladı ve yaptırımlara karşı olduklarını ifade etti.





Türkiye’nin enerji tedarikinde alternatif yöntemlere adapte olması gerekebilir.





Yeni dönemde Avrupa için riskler





Bu kararname, Rusya’nın enerji ticaretinde Batı yaptırımlarına karşı esnekliğini artırmayı hedefliyor. Ödeme süreçlerindeki bu değişiklik, hem mevcut gaz akışını koruma çabası hem de yeni finansal araçlarla bağımsızlık sağlama girişimi olarak değerlendiriliyor.





Avrupa ülkelerinin, bu değişikliklere rağmen enerji krizini aşmak için Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüreceği öngörülüyor. Ancak mevcut işleyişin stabil şekle girmemesi durumunda Avrupa ülkeleri için risk oluşturma ihtimali bulunuyor.





Putin’in bu hamlesi, enerji ticaretinde jeopolitik dengeleri ve Rusya’nın yaptırımlara karşı stratejisini bir kez daha gündeme taşıyor.