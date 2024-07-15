Rusya’nın güney bölgelerinde orman yangını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Krasnodar Bölgesinde etkili olan orman yangınının toplam alanının 62 hektarı geçtiğini açıkladı. Kuban şehri yakınlarında rekreasyon merkezi topraklarındaki 11 binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü açıkladılar. Diğer iki rekreasyon merkezinde kuru bitki örtüsü yandı.

Bölgede bulunan bütün tatil merkezleri tehdit altında. Yerel yetkililer tahliyeye başladı ve gönüllülerden yardım istedi. 500'den fazla kişi ve onlarca araç yangın söndürme çalışmalarında kullanılıyor.Yetkililer, yangın söndürme çalışması yapan araçlarının hareketini engellememek için bölge sakinlerinden yangın bölgelerine gitmekten kaçınmalarını istiyor. Gelen haberler bölge halkının ve turistlerin deniz kıyısındaki yangından kaçtığını da bildiriyor.Novorossiysk Belediye Başkanı Andrei Kravchenko, orman yangınları nedeniyle kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.Rusya'da her yıl milyonlarca hektar orman yanıyor. Kontrol edilmesi giderek zorlaşan orman yangınlarının yayılması, meteoroloji uzmanları tarafından büyük ölçüde insan kaynaklı iklim değişikliğine bağlanıyor.