Rusya’nın İHA hamlesi!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya, özellikle Ukrayna’daki özel askeri harekat sürecinde insansız hava araçlarına olan talebin artması nedeniyle üretim kapasitesini ciddi ölçüde artırmayı hedefliyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023 yılında Rus ordusuna yaklaşık 1.4 milyon İHA teslim edileceğini açıkladı. Bu sayı, 2022’de teslim edilen 140 bin İHA’ya kıyasla 10 katlık bir artışı işaret ediyor.





Yeni açılan tesisler





Putin, St. Petersburg’da insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp sistemleri üreten önemli bir tesisi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Putin, dünyada en çok talep gören ‘Orlan’ İHA’larının üretildiği Özel Teknoloji Merkezi’nde stratejik insansız sistemler, elektronik harp ve iletişim teknolojileri hakkında brifing aldı.





Bu ziyaret, Rusya’nın savunma sanayisinde İHA’ların stratejik önemini artırmaya yönelik adımlarının bir parçası olarak öne çıktı.

Putin’e ziyarette Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Başbakan Yardımcısı Denis Manturov gibi üst düzey yetkililer eşlik etti.





2001 yılında kurulan bu tesis, test çalışmalarından seri üretime kadar geniş kapsamlı bir üretim üssü olarak faaliyet gösteriyor.





Putin, ziyaretin ardından Rusya Savunma Sanayi Komisyonu’nun toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İHA’ların modern savaş teknolojileri için kritik bir unsur olduğunu belirten Rus lider, insansız hava sistemlerine yönelik ulusal projeyi “Rusya’nın teknolojik egemenliğinin anahtarı” olarak tanımladı. İHA’ların, hem askeri operasyonlar hem de teknolojik ilerlemeler açısından önemi tüm dünya tarafından kabul ediliyor.





Rus lider, İHA üretimindeki bu büyümenin, ordunun ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak için kritik olduğunu vurguladı.





Rusya, insansız sistemler ve yapay zeka teknolojilerine büyük yatırım yaparak ordusunun modernizasyonuna devam ediyor.





Putin, 2030 yılına kadar ülke genelinde 48 yeni İHA üretim merkezi kurulacağını açıkladı. Ayrıca cephe hattına insansız hücumbotlar ve çok amaçlı robotize platformlar gönderileceği de belirtildi.





Bu adımlar, Rusya’nın insansız teknolojilere olan bağlılığını ve bu alandaki uzun vadeli planlarını ortaya koyuyor.