Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın ikinci aşısı onay için gün sayıyor /18 Şubat 2021 20:00

Rusya’nın ikinci aşısı onay için gün sayıyor

Rusya'nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği ve tescillenen Sputnik V aşısının ardından ikinci CoviVac aşısının da 20 Şubatta tescil edilmesi bekleniyor.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün yayılması ve etkisi hızla artarken virüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

Rusya’da Chumkov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ikinci corona virüsü aşısı CoviVac’ın 20 Şubat’ta Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmesinin beklendiği açıklandı.

Araştırma merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Aşının tescilinin 20 Şubat 2021’de olması bekleniyor” denildi.Öte yandan, Gamaleya Araştırma Merkezinin geliştirdiği Rusya’nın ilk aşısı olan Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti.
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