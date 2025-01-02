Rusya’nın ilerleyişi tahliyeleri artırdı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ukrayna’nın Harkov bölgesinde, Kupyansk ve Borovsk yönlerinde çatışmaların sürdüğü bölgelerden son aylarda yaklaşık 11 bin kişi tahliye edildi. Harkov Bölge İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, tahliyelerin özellikle aileler ve çocuklara öncelik verilerek yapıldığını açıkladı.



Sinegubov’un açıklamalarına göre: Kupyansk bölgesinden yaklaşık 6,5 bin kişi, Borovsk yönünden ise 4,5 bin kişi güvenli bölgelere taşındı.



Bu süreçte tahliyelerin, çatışmalardan doğrudan etkilenen sivillerin güvenliği için zorunlu olduğu belirtildi.



Çatışma bölgelerindeki gaz altyapısının zarar görmesi nedeniyle, merkezi gaz tedariki olmayan yerleşimlerde yaşayan halka ücretsiz olarak sıvılaştırılmış gaz tüpleri dağıtılmaya başlandı.



Bölgeden toplamda 20 bin tahliye var



Sinegubov, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Mayıs ayından bu yana tehlikeli bölgelerden toplamda 20 bin kişinin tahliye edildiğini belirtmişti. Çatışma hattına yakın toplam 344 yerleşim biriminin sakinlerinin tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan Sinegubov, bazı insanların bölgeden ayrılmayı reddettiğini de ekledi.



Kupyansk, Harkov bölgesindeki önemli bir idari merkez olup, Ukrayna makamları burada Ekim ayı ortasında zorunlu tahliye uygulamasını başlatmıştı. Kupyansk topluluğunda yaklaşık 6 bin kişinin tahliyeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde son aylarda birçok yerleşim yerini kontrol altına aldığını açıkladı. 27 Aralık’ta yapılan açıklamada, Borovsk ilçesindeki Zagryzovo köyünün alındığı duyuruldu. Bu köy, daha önce Rus kuvvetlerinin kontrol altına aldığını bildirdiği Kruglyakovka yakınlarında bulunuyor.