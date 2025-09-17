Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın kapsamlı uzay çalışmaları merkezi Moskova’da açıldı /17 Eylül 2025 09:25

Rusya’nın kapsamlı uzay çalışmaları merkezi Moskova’da açıldı

Rusya'nın en kapsamlı uzay araştırmaları merkezi Moskova'da açıldı.

Moskova'nın Filevski Park bölgesinde, Ulusal Uzay Merkezi resmi olarak açıldı. 

Ulusal Uzay Merkezi, Moskova Hükûmeti ve Rusya Devlet Uzay Kurumu Roscosmos arasında gerçekleştirilen ortak bir proje. 2019 yılından beri sürdürülen inşaat çalışmaları sonucunda tamamlanan merkez, yaklaşık 500 milyon dolar maliyetle inşa edildi. Merkezde, 20.000 mühendisin farklı roket ve uzay endüstrisi birimlerinde çalışması planlanıyor.

Merkez, Moskova Şehir Günü etkinlikleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından ziyaret edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, merkez hakkında şunları söyledi: “Bu, dünyadaki en modern ve teknolojik komplekslerden biri. Burada bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve sektörün yönetimi için gereken her şey var. Roscosmos'un Ulusal Uzay Merkezi binası, bu alanın yeniden yapılandırılmasının sonu değil, aksine başlangıcı. Bugün büyük ölçüde kullanılmayan bu endüstriyel bölgenin yeniden canlandırılması için atılan ilk adım. 1,5 milyon metrekarelik modern ve yenilikçi bir endüstri parkı inşa edildi. Burada eğitim merkezleri de yer alacak. Özellikle modern bir süper kolej inşa edilecek ve bu kolej, uzay sektöründe ihtiyaç duyulan uzmanları yetiştirecek."

Sobyanin, merkez çevresinde gerekli altyapının oluşturulduğunu belirtti. Yeni iki köprü inşa edildi, iki köprü daha inşa aşamasında.

Ulusal Uzay Merkezi'ne, Roscosmos'un onlarca kuruluşu taşınacak. Bu, şirketin daha verimli çalışmasını sağlayacak. Ancak, üretim tesisleri mevcut konumlarında kalmaya devam edecek.
