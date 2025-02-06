Rusya’nın Kursk bölgesindeki Kuzey Koreli askerlerin geri çekildiği iddia edildi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







Ukrayna ordusu aynı şekilde, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kursk cephesindeki Kuzey Koreli askerlerin ağır kayıplar nedeniyle “çekildiğine” inandıklarını duyurdu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından Salı günü AFP’ye yapılan açıklamada, “Ocak ayının ortasından bu yana, Rusya’nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Koreli askerlerin çatışmalara girmediği görülüyor” denildi.Açıklamada, bunun sebebinin ağır kayıplar olabileceği belirtilirken, “kesin detayların hâlâ izlendiği” ifade edildi.Batılı, Güney Koreli ve Ukraynalı istihbarat servisleri, Pyongyang’ın Kursk bölgesine Rusya’ya destek için 10.000’den fazla asker gönderdiğini öne sürdü. Ukrayna, Ağustos ayında başlattığı sınır ötesi saldırılarla bölgede ilerleme sağlamıştı. Moskova ve Pyongyang, şimdiye kadar bu asker sevkiyatını resmi olarak doğrulamadı.Kuzey Koreli askerlerin, Rus ordusunu güçlendirmesi ve Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden püskürtmesi bekleniyordu. Ancak aradan altı ay geçmesine rağmen, Ukrayna birlikleri hâlâ Rusya topraklarının bazı bölümlerini elinde tutuyor.Ukrayna, daha önce Kursk’ta birçok Kuzey Koreli askeri öldürdüğünü veya esir aldığını iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen ay Kuzey Koreli esir askerlerin görüntülerini içeren bir video paylaşmıştı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Aralık ayında yaptığı açıklamada, Pyongyang’ın Rusya’nın savaş çabalarına destek olmak için asker rotasyonu veya ek birlikler göndermeye hazırlandığını duyurmuştu.