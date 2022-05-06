Rusya’nın ‘Moskova’ kruvazörü ABD’nin istihbaratıyla batırıldı

Rusya’nın Karadeniz’deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen gizemini korurken iken ABD’den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.







NBC haber kanalının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova’yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.





Saldırının, Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa’nın güneyinde Karadeniz’de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.





“SALDIRILARI TESPİT EDİP UKRAYNA İLE PAYLAŞIYORLAR”

ABD’nin, Ukrayna’nın Moskova’yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi. ABD’nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.





510 kişilik mürettebatı ile Rusya’nın en büyük 3. savaş gemisi konumundaki güdümlü füze kruvazörü Moskova, Rusya’nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisi oldu.





Ukrayna yetkilileri daha önce Rus donanmasının Karadeniz’deki amiral gemisi Moskova’nın, iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu iddia etmişti. ABD’li yetkililer de Ukrayna’nın açıklamasına destek vermişlerdi.





Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz’deki Moskova adlı kruvazör gemisinin, çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığını açıklamış, daha sonra da limana çekilmek üzereyken dalgalı sularda battığını açıklamıştı.





Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova kruvazöründe 1 askerin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.





MOSKOVA KRUVAZÖRÜ



Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna’ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.





186 metre uzunluğundaki gemi 1979’da denize indirildi, ilk adı Slava’ydı.





Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000’de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020’de tadilattan geçirildi.





Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemisavar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.





2015’te Akdeniz’de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye’deki Rusya’ya ait Hmeymim Hava Üssü’nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.