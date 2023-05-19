Rusya’nın Müslüman ülkeler atağı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan şehrinde düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası” formunda Rusya’nın bazı müslüman ülkelere vizeleri kaldırmak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.





Bakan yardımcısı Bogdanov, "Aktif bir çalışma yürütülüyor. Genel olarak niyetimiz, vize rejiminden tamamen vazgeçmek. Zira bu, hem turizm hem de ticaret için çok önemli. Burada elbette İslam dünyası, hem Arap ülkeleri hem de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan birçok Afrika ülkesi önemli bir yere sahip" dedi.





Endonezya ve Malezya gibi Asya ülkeleriyle de bu yönde çalışma yapıldığını anlatan Bogdanov, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceklerini ve hali hazırda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bogdanov, Basra Körfezi ülkelerinde bu alanda işbirliği yapıldığını da belirterek "Elbette geleneksel ortaklarımız olan Suriye, Irak ve Mısır da dahil bu bölgedeki ülkelerle de işbirliği halindeyiz. Hali hazırda birçok şey yapıldı ve daha fazlasının yapılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı





İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri artırma gayreti





Rusya, gözlemci statüsünde katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ilişkileri de artırmak istiyor.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme girişimlerini kabul etmediklerini söylediği açıklamasında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleriyle ilişkileri artırmaya hazır olduklarını söyledi.





Lavrov, “Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve bu teşkilata üye ülkeler arasındaki ilişkiler yükselişte. Bu ülkelerle eşitlik ve karşılıklı yarar, kültürel ve medeniyet kimliğine ve kalkınma yollarını bağımsız şekilde belirleme hakkına saygı temelinde işbirliğini artırmaya hazırız. Batı’nın her yerde sözde değerlerini dayatmasını, kendi bağımsızlıklarını savunan ülkeleri tecrit etme, onlara karşı blok ve birlikleri oluşturma girişimlerini kabul etmiyoruz.” dedi.