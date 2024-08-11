Rusya’nın nüfusu 146,1 milyon

Samanyoluhaber.com - Moskova





Açıklanan verilere göre Rusya’nın demografik durumu, 2024 yılının ilk yarısında da olumsuz bir tablo çizmeye devam ediyor.







Rosstat verilerine göre, sadece Ocak-Haziran 2024 döneminde doğal nüfus azalması 321,5 bin kişiye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 272,5 bin kişilik azalmaya kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.





Ölümler ve Doğumlar Arasındaki Fark Artıyor





Rosstat verilerine göre, bu yılın ilk yarısında ölü sayısı 921,1 bine yükselirken, doğum sayısı 599,6 bine düştü. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre ölüm oranında bir artış ve doğum oranında bir düşüş olduğunu gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde ölü sayısı 888,7 bin, doğum sayısı ise 616,2 bindi.





Evlilik ve boşanma oranlarında da bir azalma gözlemlendi. 2024’ün ilk yarısında 359,6 bin evlilik ve 317,9 bin boşanma gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamlar sırasıyla 371,1 bin evlilik ve 334 bin boşanma olarak kaydedilmişti.





Demografik Zorluklar





Rosstat, Temmuz 2024 itibarıyla ülke nüfusunun 146,1 milyon olduğunu belirtti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023 yılında ülkenin demografik durumunun zorlu olduğuna dikkat çekmiş ve nüfus artışını teşvik edecek hedefler belirlemişti.





Putin’in Mayıs 2023’te imzaladığı kararname, toplam doğurganlık oranının 2030 yılında 1,6’ya, 2036 yılında ise 1,8’e yükseltilmesini hedefliyor. Ayrıca, yaşam beklentisinin 2030’a kadar 78 yıla, 2036’ya kadar ise 81 yıla çıkarılması planlanıyor.





2023 yılı sonunda toplam doğurganlık oranı, 1,4 olarak kaydedildi. Bu oran, 2015’teki 1,78 seviyesinden bu yana düşüş gösteriyor.

Rosstat’ın 2023’te yaptığı tahminlere göre, nüfus artışı 2031’de ancak göç akışının etkisiyle başlayabilir. Ancak, temel senaryoya göre, 2030’un sonunda Rusya’nın nüfusu 2023’ün sonuna kıyasla 3,3 milyon daha az olacak ve 2036 yılına kadar bu kayıp 5 milyondan fazla olabilir.