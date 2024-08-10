Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın o bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildi /10 Ağustos 2024 15:03

Rusya’nın o bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildi

Ukrayna birliklerinin beklenmedik Kursk şehri taarruzu ve Rusya’nın sınır hattındaki Bryansk, Belgorod ve Kursk bölgelerinde, artan gerilim nedeniyle bölgesel sıkı yönetim ilan edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Terörle Mücadele Operasyon rejimi olarak uygulanan bölgesel karar, 6 Ağustos’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine girmesiyle ilişkilendiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine Ukrayna tarafından bir saldırı başlatıldığını, buna karşılık olarak bölgeye askerî güçlerin, topçu ve zırhlı araçların gönderildiğini duyurdu.

Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde artan gerilimle  mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Operasyon rejimi ilan edildi.

Forbes’a göre, Ukrayna’nın 80. Hava Saldırı Tugayı dahil olmak üzere, her biri iki bin askerden oluşan üç tugay Kursk bölgesine ilerliyor. Bu kuvvetlerin ilerleyişi, sınırı geçmelerinin ardından iki günde 30 kilometreden fazla mesafe kat ettikleri bildirildi. Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye ek kuvvetler gönderildiğini belirtti.

Federal acil durum

Kursk bölgesindeki durum, bir federal acil durum olarak sınıflandırıldı.
Elektrik hatlarının kesilmesi ve iletişim ağlarındaki sorunlar, halkın hayatını olumsuz etkiliyor. Sudzha şehrinin tahliyesi sürerken, bölgedeki yerleşim yerleri ağır bombardıman altında.

Bölgede internet ve mobil iletişim hizmetleri, siber saldırılar nedeniyle kesintiye uğradı. Kursk bölgesinde gün boyunca defalarca hava saldırısı sinyalleri verildi ve bu durum, toplu taşıma araçlarının sık sık durmasına neden oldu.

Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerindeki mülteciler, evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsanlar, tehlikeli koşullarda tahliye edilirken, mayınlı arazilerden geçmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bölgede insani yardım merkezleri kurulmuş olup, yardım faaliyetleri devam etmektedir.
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