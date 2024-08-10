Rusya’nın o bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildi

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Terörle Mücadele Operasyon rejimi olarak uygulanan bölgesel karar, 6 Ağustos’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine girmesiyle ilişkilendiriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine Ukrayna tarafından bir saldırı başlatıldığını, buna karşılık olarak bölgeye askerî güçlerin, topçu ve zırhlı araçların gönderildiğini duyurdu.Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde artan gerilimle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Operasyon rejimi ilan edildi.Forbes’a göre, Ukrayna’nın 80. Hava Saldırı Tugayı dahil olmak üzere, her biri iki bin askerden oluşan üç tugay Kursk bölgesine ilerliyor. Bu kuvvetlerin ilerleyişi, sınırı geçmelerinin ardından iki günde 30 kilometreden fazla mesafe kat ettikleri bildirildi. Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye ek kuvvetler gönderildiğini belirtti.Kursk bölgesindeki durum, bir federal acil durum olarak sınıflandırıldı.Elektrik hatlarının kesilmesi ve iletişim ağlarındaki sorunlar, halkın hayatını olumsuz etkiliyor. Sudzha şehrinin tahliyesi sürerken, bölgedeki yerleşim yerleri ağır bombardıman altında.Bölgede internet ve mobil iletişim hizmetleri, siber saldırılar nedeniyle kesintiye uğradı. Kursk bölgesinde gün boyunca defalarca hava saldırısı sinyalleri verildi ve bu durum, toplu taşıma araçlarının sık sık durmasına neden oldu.Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerindeki mülteciler, evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsanlar, tehlikeli koşullarda tahliye edilirken, mayınlı arazilerden geçmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bölgede insani yardım merkezleri kurulmuş olup, yardım faaliyetleri devam etmektedir.