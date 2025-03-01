Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın onaylanan yeni ABD Büyükelçisi Washington yolunda /01 Mart 2025 14:05

Rusya’nın onaylanan yeni ABD Büyükelçisi Washington yolunda

Beyaz Saray, gerilimli uzun bir aradan sonra, Rusya’nın yeni atanan büyükelçisini onayladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Rusya, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Direktörü Aleksandr Darçiyev’in ABD’ye yeni olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına yönelik resmi onayı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Darçiyev’in yakın zamanda Washington’a gitmesinin beklendiği belirtildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD’nin resmi onay notasının 27 Şubat’ta İstanbul’da yapılan Rusya-ABD diplomatik istişareleri sırasında iletildiği ifade edildi.

Görüşmelerde diplomatik misyonların finansmanı, diplomatların çalışma koşulları ve 2016-2018 yıllarında ABD tarafından el konulan altı Rusya’ya ait mülkün iadesi gibi konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise tarafların diplomatik misyonların işleyişini istikrara kavuşturmak için atılacak ilk adımları belirlediğini duyurdu.
Aleksandr Darçiyev, 1992 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapıyor.

Kuzey Amerika Departmanı’nda çeşitli görevlerde bulunan Darçiyev, beş yıl boyunca Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nde danışman olarak çalıştı. 2014-2021 yılları arasında ise Rusya’nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Öte yandan, 2023 yılından bu yana ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ni yöneten Lynn Tracy’nin yerine ABD’nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland’ın geçebileceği iddia ediliyor.
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