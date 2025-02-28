Rusya’nın Orta Doğu’da ticaret hamlesi!

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Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, “Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, merkezi hükümet ile IKBY arasındaki anlaşmazlıkların çözüldüğünü teyit etti. Bu bizim için kritik bir gelişme, çünkü şirketlerimiz bölgede büyük yatırımlar yaptı ancak yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle projeler askıya alınmıştı. Artık projelerimize kaldığımız yerden devam edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Irak Arasında Yeni Anlaşmalar





Bağdat’taki görüşmeler sırasında iki ülke enerji, petrol, sağlık, deniz taşımacılığı, iletişim ve ticaret alanlarında mutabakat zaptı imzaladı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, “Rusya ile ilişkilerimiz uzun bir geçmişe dayanıyor. Birçok alanda iş birliğimizi güçlendirecek anlaşmalar yaptık” dedi.Rusya’nın en büyük petrol şirketleri Rosneft, Lukoil ve Gazprom Neft başta olmak üzere Irak’ta faaliyet gösterirken, ülkedeki toplam Rus yatırımlarının 19 milyar doları aştığı belirtildi. Iraklı yetkililer, özellikle Kut, Basra ve Nasıriye gibi bölgelerde Rus petrol şirketlerinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.Bunun yanında İran, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı.Anlaşmanın Mart-Nisan ayları arasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Mehr haber ajansının aktardığına göre, İran Parlamentosu AEB ile serbest ticaret bölgesi kurulmasına yönelik anlaşmayı onayladı.Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammed Atabek, sürecin tamamlandığını ve anlaşmanın bu yılın ilk çeyreğinde uygulanacağını duyurdu.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk da 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İran’ın AEB ile serbest ticaret bölgesi kurulması için gerekli onay prosedürlerini tamamlamakta olduğunu belirtmişti.Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle İran ve AEB üyesi ülkeler arasındaki ticaretin hız kazanması ve ekonomik iş birliğinin artması bekleniyor.