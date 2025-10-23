Samanyolu Haber /Dünya / 'Rusya’nın savaş ekonomisinin kalbini vuruyoruz' /23 Ekim 2025 18:34

'Rusya’nın savaş ekonomisinin kalbini vuruyoruz'

Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketine onay verirken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İlk defa Rusya'nın savaş ekonomisinin kalbi olan doğal gaz sektörünü vuruyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 23 Ekim 2025 tarihinde Brüksel'de Ukrayna, Avrupa savunması, Orta Doğu'daki son gelişmeler, rekabet gücü, konut ve göç konularını görüşmek üzere 27 AB liderini bir araya getiren Avrupa Konseyi toplantısında.(Fotoğraf: JOHN THYS / AFP)

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

“AB üyesi ülkeler Rusya’ya yönelik 19’uncu yaptırım paketimizi onayladı” ifadesini kullanan von der Leyen, Rusya’ya baskıyı artırdıklarını belirtti.

Von der Leyen, “İlk defa Rusya’nın savaş ekonomisinin kalbi olan doğal gaz sektörünü vuruyoruz. Ukrayna halkı adil ve kalıcı bir barışa kavuşana kadar geri adım atmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

19. YAPTIRIM PAKETİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da konuyla ilgili paylaşımında “19’uncu yaptırım paketini kabul ettik” ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların Rus bankaları, kripto borsaları, Hindistan ve Çin’deki kuruluşları hedef aldığını bildiren Kallas, paket kapsamında Rus diplomatların hareketlerinin kısıtlanacağını, Rusya’nın Ukrayna ile savaşı finanse etmesinin daha da zorlaşacağını aktardı.

Bütün detayları henüz paylaşılmayan paket kapsamında, AB ülkeleri Ocak 2027’ye kadar Rusya’dan LNG alımlarını aşamalı olarak sonlandıracak.

2 BİN 500’DEN FAZLA KİŞİ VE KURUM LİSTEDE

Rusya’nın finans sektörü, yaptırımları delmekle itham edilen Çin ve Hindistan şirketleri ile Rusya’nın petrol taşıyan gölge filosunda yer alan 100’ün üzerinde tanker de yaptırım listesine eklenecek.

AB Komisyonu, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi teklifini geçen ay üye ülkelere sunmuştu. Yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gereken yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu.

Öte yandan, AB yaptırımları kapsamında Rusya’ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünlerle, altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya’dan AB’ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB’nin yaptırım listesinde 2 bin 500’den fazla kişi ve kurum yer alıyor.
