Rusya’nın savaş uçağı Su-34 Kuzey Osetya'da düştü

samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre uçak kazası eğitim uçuşu sırasında meydana geldi. Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti. Su-34 savaş uçağının düşmesine sebep olan teknik arıza araştırılıyor.







Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 ön cephe avcı-bombardıman uçağının Kuzey Osetya dağlarına düştüğünü bildirdi. Mürettebat öldü. Bakanlığa göre, uçak planlı bir eğitim uçuşu sırasında düştü.





Yerel halk ise uçağın düşme görüntülerini telegram kanallarında paylaştılar.