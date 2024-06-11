Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın savaş uçağı Su-34 Kuzey Osetya'da düştü /11 Haziran 2024 20:13

Rusya’nın savaş uçağı Su-34 Kuzey Osetya'da düştü

Bu sabah Rusya’ya ait bir savaş uçağı Kuzey Osetya’da düştü.

SHABER3.COM

samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre uçak kazası eğitim uçuşu sırasında meydana geldi. Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti. Su-34 savaş uçağının düşmesine sebep olan teknik arıza araştırılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-34 ön cephe avcı-bombardıman uçağının Kuzey Osetya dağlarına düştüğünü bildirdi. Mürettebat öldü. Bakanlığa göre, uçak planlı bir eğitim uçuşu sırasında düştü.

Yerel halk ise uçağın düşme görüntülerini telegram kanallarında paylaştılar.
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