SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







Gelen çelişkili rakamlara göre çatışmalara sevk edilen Ukraynalı asker sayısının 10 binin üzerine çıktığı yönünde.

Kursk sınır bölgesinde yer alan Spalnoe ve Snagost bölgelerinde artarak çatışmalar sürüyor ve halk tahliye ediliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Sudzha’daki yüksek binalarda keskin nişancı noktaları kurduğu bildirildi.Ukraynalı birlikler şimdilik mevzilerini koruyorlar. Ukraynalı kaynaklara göre Kursk’ta 74 yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladığı belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu rakamı 28 olarak açıkladı.Rusya’nın güney sınırındaki bu bölge, stratejik önemi nedeniyle her iki taraf için de büyük bir çatışma alanı haline geldi.Kursk’taki çatışmalar, Ukrayna’nın Rusya sınırında yürüttüğü en büyük operasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Her iki taraf da ağır kayıplar verirken, savaşın bölgedeki sivil halk üzerindeki etkileri de giderek büyüyor.Rusya, Ukrayna’nın kontrol ettiği alanlarda operasyonlarını artırdı ve bu bölgelerde Ukrayna kuvvetlerinin büyük kayıplar verdiğini bildirdi.Özellikle Belovsky bölgesi Giryi köyü yakınlarında yaşanan çatışmalarda, Ukrayna’nın büyük miktarda askeri teçhizat kaybettiği ve bir sabotaj grubunun imha edildiği belirtiliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kursk bölgesine yönelik hava saldırılarını durdurmak için harekete geçtiğini ve bu bölgelerdeki Ukrayna birliklerine yönelik kapsamlı bir hava ve kara operasyonu yürüttüğünü duyurdu.Ukrayna, Rus birliklerine karşı hava güçlerini kullanmaya başladı. Ukrayna uçaklarının, Rusya sınırına yakın bölgelerde belirli hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği, ancak bu saldırılarda ciddi kayıplar yaşadığı bildirildi. Kursk yakınlarındaki Rus savunma hatları, yoğun hava savunma sistemleriyle donatılmış durumda ve bu durum, Ukrayna uçaklarının hareket alanını sınırlıyor.Çeçen Akhmat Birlikleri komutanı Apti Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk yönündeki operasyonların amacının Kursk nükleer santralini ele geçirmek olduğunu ancak bunu başaramadıklarını iddia etti.Ukrayna’nın, bu operasyonlarda büyük kayıplar verdiği ve geri çekilmeye başladığını da söyleyen Çeçen komutan, bölgedeki Ukrayna güçlerinin ablukaya alınmaya devam ettiklerini belirtti.Kursk bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle sivil nüfus üzerinde de büyük baskılar oluşmuş durumda. Bölgedeki bazı yerleşim yerlerinden gönüllü tahliyeler başladı. Özellikle Bolshesoldatsky bölgesinde tahliye süreçlerinin başladığı ve bölge sakinlerinin güvenli bölgelere taşınmaya çalışıldığı bildirildi. Savaşın etkileri, bölgedeki siviller için büyük bir insani kriz yaratıyor.