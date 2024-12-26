Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri üslerine yeni statü

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından Kommersant’a yapılan açıklamada, Suriye’deki yönetim değişikliği ve sahadaki durumun farklılaşmasının, Rus askeri varlığına ilişkin bazı düzenlemeleri gerektirdiği belirtildi.





Açıklamada, sadece Rus askeri üslerinin korunmasının değil, aynı zamanda bu üslerin işleyişi, bakımı, desteklenmesi ve yerel otoritelerle olan işbirliği düzeninin de yeniden ele alınacağı vurgulandı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Suriye halkının dış yardıma duyduğu keskin ihtiyaç göz önüne alındığında, Rus askeri üslerine geçici olarak insani yardım merkezleri rolü verilebilir,” ifadelerini kullandı.





Ayrıca, bu konuların Suriye’nin yeni yönetimiyle yapılacak müzakerelerin bir parçası olabileceği de belirtildi.





İlk açıklama Putin’den





Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Suriye’deki askeri üslerin insani yardım amacıyla kullanılabileceğini açıklamıştı.





19 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında Putin, bu ihtimali dile getirerek, Moskova’nın Suriye’deki üslerin yönetim değişikliğinden sonra devam edip etmeyeceğini henüz bilmediğini ifade etmişti. Rusya, Suriye’de Tartus’taki deniz üssü ve Hmeymim hava üssünde askeri varlık bulunduruyor.





2015 yılında, Lazkiye’deki sivil havaalanında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin (VKS) konuşlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Akdeniz’deki tek Rus deniz üssü olan Tartus Limanı ise 2017 yılında 49 yıllığına ücretsiz kullanım hakkıyla Rusya’ya tahsis edilmişti.