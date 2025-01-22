Rusya’nın Suriye’deki liman anlaşması iptal edildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’nın “Stroytransgaz” şirketiyle imzaladığı Tartus Limanı yönetimi anlaşmasını iptali, Tartus gümrük idaresi müdürü Riyad Joudi tarafından Al Watan gazetesine yapılan açıklamayla duyuruldu.





Riyad Joudi, fesih kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tartus Limanı’nın yönetimiyle ilgili Rus şirketiyle yapılan yatırım anlaşması iptal edildi. Liman faaliyetlerinden elde edilen tüm gelirler Suriye devletinin çıkarları için kullanılacak.”





Joudi, ayrıca liman ekipmanlarının modernize edilmesi planlarının ertelendiğini ve mevcut ekipmanların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların başlayacağını belirtti.





Rus şirketi “Stroytransgaz” ile yapılan sözleşme, limanın 49 yıl boyunca yönetimi ve modernizasyonuna yönelik 500 milyon dolardan fazla yatırım yapılmasını öngörüyordu. Dönemin Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hamoud, bu anlaşmanın ülkenin ekonomik altyapısını iyileştirmek için önemli bir adım olduğunu ifade etmişti.





Tartus Limanı’nın Stratejik Önemi





Tartus, Suriye’nin ikinci büyük deniz limanı olmasının yanı sıra, Rusya’nın askeri lojistik destek noktalarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu tesis, Rusya’nın Akdeniz’deki varlığını güçlendiren stratejik bir öneme sahip.





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Suriye’de yeni yönetim şekillense bile Rus askeri üslerinin korunmasını umduklarını ifade etmişti. Sözleşmenin feshedilmesi, Suriye’nin Rusya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir dönemece girdiği yorumlarına yol açtı.