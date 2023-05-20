Rusya’nın talebi Çin’i otomotivde zirveye çıkardı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın talepleri nedeniyle rekor seviyede otomobil ihraç eden Çin yılın ilk üç ayında Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu.







Resmi gümrük verilere göre Çin bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58’lik bir artış 1 milyon 70 bin araç ihraç etti. Japonya ise aynı dönemde yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 954.185’e çıkarttı.





Çin’in otomotiv ihracatındaki artış, batılı otomotiv üreticilerinin politik baskılara boyun eğerek Rusya’dan çıkması sayesinde oldu.





Rusya’nın ülkeden ayrılan batılı otomotiv üreticileri yerine Çin’e yönelmesi, Çin için kaçırılmaz bir fırsata dönüştü. Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci otomotiv ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı. Bir yıl içinde dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı oldu.





Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyon araç sattı.





Yılın ilk üç ayında elektrikli araçların da aralarında bulunduğu yeni enerji araçları (NEV) geçen yıla kıyasla % 90 arttı. Tesla’nın Çin kolu SAIC (MG markasının sahibi) ve ABD’li yatırımcı Warren Buffet’ın desteklediği BYD, Çin’in başlıca NEV ihracatçıları arasında. Tesla’nın Şangay’da büyük bir fabrikası bulunuyor ve buradan Japonya ve Avrupa’ya ihracat yapılıyor. Fabrika şu anda yılda 1,25 milyon araç üretiyor ve şirket kapasiteyi daha da artırmayı planlıyor.