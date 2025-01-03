Samanyoluhaber.com - Moskova





Ayrıca Rusya Federal Gümrük Servisi (FCS), Ocak-Ekim 2024 döneminde Rusya’nın en büyük ticaret ortaklarını da açıkladı. Verilere göre, Rusya’nın dış ticaretinde en büyük paya sahip ülke Çin olmaya devam ederken, Hindistan ikinci, Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı.





Rusya’nın 2024 yılı ilk üç ticaret ortağı ülkelerin yüzdelik rakamları şu şekilde açıklandı: Çin – %33.8, Hindistan – %8.8 ve Türkiye – %8.3





FCS verilerine göre, 2024 yılının ilk 10 ayında Rusya’nın toplam ticaret hacmi 584 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bunun: Çin’e düşen payı yaklaşık 197 milyar dolar, Hindistan’a 51 milyar dolar, Türkiye’ye 48 milyar dolar, Belarus’a ise 41 milyar dolar oldu.





Hindistan ve Türkiye ile olan ticarette Rusya’nın ağırlıklı olarak enerji kaynakları ihracatına dayalı olduğu, bu ülkelerden yapılan ithalatın ise düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.





Batı ülkelerinin yerini “dost” ülkeler aldı





2023 yılında Rusya’nın en büyük beş ticaret ortağı sırasıyla Çin, Hindistan, Türkiye, Belarus ve Kazakistan olmuştu. Ancak Türkiye, 2023’te Hindistan’a göre daha gerideydi. 2021 yılına bakıldığında ise Rusya’nın en büyük ticaret ortakları arasında Çin (%18,3), Almanya (%7,4), Hollanda (%5), Belarus (%5) ve ABD (%4,2) bulunuyordu. O dönem Türkiye altıncı sırada yer alırken, Hindistan ilk 10’a bile girememişti.





Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na göre, 2023 yılı itibarıyla Rusya’nın dost ülkelerle ticaret hacmi toplam ticaretinin %75’ini aştı. 2024 yılında ise bu oran %80’in üzerine çıktı. 2021’de bu oran %50’nin altındaydı.