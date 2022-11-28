“Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırması soykırım demek'

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin BBC'ye yaptığı açıklamada, önemli enerji tesislerine yönelik saldırıların "Ukrayna ulusunun tamamını" hedef aldığını ve Kiev'i teslim olmaya zorlama çabası olduğunu dile getirdi.



"11 bin Ukraynalı çocuk sürüldü, 49 bin savaş suçu tespit edildi"



Enerji şebekesine yapılan saldırıların yanı sıra 11 bin Ukraynalı çocuğun zorla Rusya'ya sürüldüğünü kaydeden Kostin, Rusya'nın 24 Şubat'ta işgali başlatmasından bu yana 49 binden fazla savaş suçu ve saldırı suçu tespit ettiklerini kaydetti.



Başsavcı Kostin, Rusya'dan hesap sorulması için işgale karşı çıkan tüm ülkeler tarafından desteklenen bir "uluslararası geçici mahkeme" kurulması çağrısında bulundu.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkede 14 bölgede ve başkent Kiev’de insanların enerji kaynaklarına erişimlerindeki kısıtlamalarının sürdüğünü kaydetti.



"Saldırılar bu hafta da sürecek"



Zelenski dün gece yaptığı video konferans açıklamasında ayrıca, Rusya'nın ülkesine yeni füze saldırıları düzenleyeceğinden emin olduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi:



"Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu kesin olarak biliyoruz. Ellerinde füzeler olduğu sürece maalesef sakinleşmeyecekler.”



Zelenski bu haftanın da geçen hafta gibi, enerji sıkıntıları dolayısıyla zor geçeceğini söyledi.