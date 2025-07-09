Rusya’nın Ukrayna'da yeni hedefi askerlik şubeleri

Samanyoluhaber.com - Moskova





Açıklamaya göre Rus ordusu son günlerde Ukrayna'daki askeri komiserliklere (TCC) yani Ukrayna ordusuna seferberlik kapsamında asker alımı yapan askerlik şubelerine yönelik saldırılarını artırdı.





Ukrayna basınına da yansıyan görüntülerde, ülkenin bir çok kentindeki askerlik şubeleri Rus saldırı dronlarının hedefi oluyor. Ukraynalı askeri yetkililerin yaptığı açıklamalara göre Rusya'nın bu saldırılarının arkasında iki temel hedef olduğu ortaya çıktı.





Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı İletişim Dairesi Başkanı yaptığı açıklamaya göre, bu saldırıların birincil amacı seferberlikle ilgili dijital ve fiziksel verilerin imha edilmesi. İkinci hedef ise bölge sakinlerinde askeri komiserliklere karşı öfke uyandırarak, Ukraynalıların bu merkezlere gitmekten kaçınmasını sağlamak.





Ukrayna'nın insan kaynakları ve askeri lojistik yönetimi zayıflatma amaçlanıyor





Ukraynalı Komutan, komiserlik binalarına yakın bölgelerde yaşayan sivillerin saldırılar sonrasında bu kurumlara karşı düşmanca tavır geliştirebileceğini ve potansiyel olarak komiserliklere karşı eylemlerde bulunabileceklerini belirtti. Bu durumun Ukrayna'nın asker seferberliği çabalarını önemli ölçüde baltalayabileceği değerlendiriliyor.





Uzmanlar, Rusya'nın bu taktiğiyle Ukrayna'nın insan kaynaklarını ve askeri lojistik yönetimini zayıflatmayı amaçladığını ifade ediyor. Askeri komiserliklerin hem yeni asker kayıt merkezleri hem de seferberlik verilerinin tutulduğu kritik noktalar olması, bu hedeflerin stratejik önemini artırıyor. Saldırıların aynı zamanda Ukrayna içinde moral bozucu etki yaratması ve askere alma süreçlerini aksatması bekleniyor.