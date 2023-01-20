Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın vizeyi kaldırdığı 12 ülke içinde Türkiye yok /20 Ocak 2023 11:16

Rusya’nın vizeyi kaldırdığı 12 ülke içinde Türkiye yok

Rusya 12 ülkeyle vizelerin karşılıklı olarak kaldırılacağını duyurdu. Ancak bu ülkeler arasınsa Türkiye yok.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkeyle vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması için çalışma başlattı. Ancak stratejik ilişkilerin olduğu iddia edilen Türkiye’nin listede olmaması dikkat çekti. 

Yaptırımlar sonucu çok sayıda ülkenin hava sahasını kapatmasıyla sıkıntı yaşayan Rusya, bazı ülkelerle karşılıklı vizeleri kaldırmaya hazırlanıyor.

TASS haber ajansına göre vizesiz seyahat konusunda müzakere yürütülen ülkeler Meksika, Malezya, Bahama Adaları, Barbados, Haiti, Trinidad ve Tobago, St. Lucia, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve Zambiya.
Habere göre Hong Kong kayıtlı kişilerin vizesiz kalış süresinin 2 haftadan 30 güne çıkarılması planlanıyor. 

60 ülkenin vatandaşları Rusya'ya vizesi seyahat edebiliyor. Uçak krizine kadar Türk vatandaşları da kısa süreli ziyaretler için Rusya'ya vize almadan giriş yapabiliyordu. Ancak krizden sonra Rusya tek taraflı olarak uygulamayı iptal etti ve tekrar vizesiz olma rejimine dönmedi.
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