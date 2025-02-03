Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’nın yeni nesil İHA’sı Merlin-VR'i Ukrayna’da kullandı /03 Şubat 2025 12:29

Rusya’nın yeni nesil İHA’sı Merlin-VR'i Ukrayna’da kullandı

Rusya-Ukrayna savaşının geleceği merak konusu olmaya devam ederker, Moskova yönetimi yeni nesil İHA olan Merlin-VR’yi Ukrayna’da savaş alanında kullanmaya başladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil “Merlin-VR” insansız hava aracı (İHA) kullanarak Herson bölgesindeki Ukrayna birliklerine saldırı düzenledi. 

RIA Novosti’nin aktardığına göre, ağır sınıfa giren “Merlin-VR” İHA’sı, FAB-1500 bombasıyla yapılan saldırıyı yönlendirdi. Saldırı sırasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait askerlerin bir sığınakta toplandığı tespit edildi. 18. Orduya bağlı “Dnepr” askeri birliği, hedefin konumunu doğruladıktan sonra hava saldırısını gerçekleştirdi. “Merlin-VR” İHA’sı, saldırının sonuçlarını anlık olarak izleyerek hedefin tamamen yok edildiğini doğruladı.

Operasyona katılan keşif birimi, “Merlin-VR” İHA’sının 120 kilometre menzilde ve yaklaşık 10 saat boyunca keşif yapabildiğini belirtti. İleri teknolojiye sahip gözlem kamerası ve yüksek irtifa uçuş kabiliyeti sayesinde düşman hareketliliğini etkili şekilde izleyebildiği vurgulandı.

Rusya, “Merlin-VR” gibi yeni nesil insansız hava araçlarını savaş alanında daha etkin kullanarak, Ukrayna’ya karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.
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