Rusya’nın yeni nükleer doktrinin ana hatları

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TASS’ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerin Rusya’nın yeni nükleer doktrini hakkında yönelttiği bir soruya “Evet, bu söyleniyor” diyerek yanıt verdi. Bu açıklama, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli ve hassas güdümlü füzelerin Rusya tarafından ciddi bir tehdit olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.



Nükleer doktrinde temel maddeler



Rusya’nın güncellenmiş nükleer doktrini, potansiyel bir düşmana yönelik caydırıcılığı merkeze alıyor ve aşağıdaki temel unsurları içeriyor:



1. Koalisyonlara Yönelik Yanıt:

Bir askeri blok ya da ittifaktan gelen saldırı, bir bütün olarak o birliğin saldırısı olarak değerlendirilecek.



2. Nükleer ve Nükleer Olmayan Tehditler:

Doktrin, nükleer olmayan bir devletin, nükleer bir devletin desteğiyle Rusya’ya yönelik saldırısını ortak bir saldırı sayıyor. Bu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı desteğin kapsamına alınabileceğini gösteriyor.



3. Batı Silahlarına Karşı Tedbir:

Ukrayna tarafından Batı füzelerinin kullanılması, doktrine göre Rusya’nın nükleer yanıt vermesi için bir gerekçe oluşturabilir.



Rusya’nın Mesajı ve Stratejik Dengeler



Peskov’un açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna çatışmasında Batı’nın rolüne karşı artan tepkisini ve nükleer caydırıcılığı bir tehdit unsuru olarak daha açık bir şekilde kullanmaya başladığını gösteriyor.



Bu durum, NATO ve ABD gibi Batılı aktörlerin Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini artırdığı bir dönemde, Moskova’nın stratejik sınırlarını çizme çabasını yansıtıyor.



Putin’in onayladığı yeni doktrin, yalnızca caydırıcılık işlevi değil, aynı zamanda Rusya’nın güvenlik endişelerine hızlı ve sert yanıt verebileceği mesajını içeriyor.